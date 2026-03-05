Caserta la città delle donne tutto pronto per la prima giornata del festival

Venerdì 6 marzo 2026 si terrà la cerimonia di inaugurazione di “Caserta, la città delle donne” alle 11 presso la Reggia di Caserta, negli spazi dell’Archivio di Stato. L’evento segna l’avvio del primo giorno del festival dedicato alle donne e alle loro storie nella città di Caserta. La manifestazione coinvolge diverse iniziative e incontri previsti nei prossimi giorni.

Cerimonia di inaugurazione di "Caserta, la città delle donne" venerdì 6 marzo 2026 alle 11 alla Reggia di Caserta negli spazi dell'Archivio di Stato. Il festival internazionale, dedicato al protagonismo femminile e alle politiche per l'uguaglianza, è organizzato dalla Fondazione Orizzonti. Co-partner sono la BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de' Paoli, la Camera di Commercio di Caserta e Confindustria Caserta. Sarà il presidente di Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti ad aprire la cerimonia.

"Caserta, la città delle donne"All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della giustizia Carlo Nordio, la...

Caserta, la città delle donne, al via il festival internazionaleDa venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo, al via nel comune campano il festival internazionale Caserta, città delle donne. Tre giorni di incontri, laboratori, spettacoli e performance che ... tg24.sky.it

Caserta diventa la capitale delle donne: alla Reggia parte il festival internazionale sul protagonismo femminileL'Archivio di Stato ospita la cerimonia inaugurale della tre giorni dedicata alla parità di genere. Tra i relatori il ministro Ciriani e la vice presidente del Parlamento europeo Picierno ... casertaweb.com

