La storia è un archivio che fa da trampolino verso il domani. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo Caserta smette di essere solo custode del passato per farsi culla di una nuova visione globale: nasce il Festival Internazionale "Caserta - La città delle donne". Non si tratta di una celebrazione, ma di un atto straordinario. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Orizzonti, presidente Giuseppe Menniti. Co-partner sono la BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, la Camera di Commercio di Caserta e Confindustria Caserta. L’eccellenza femminile convergerà nella città della Reggia per dare forma a un racconto corale che attraversa i secoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "CASERTA - LA CITTÀ DELLE DONNE": TRE GIORNI DI RIVOLUZIONE AL FEMMINILE

"Caserta, la città delle donne"All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della giustizia Carlo Nordio, la...

Si alzano i veli sul programma della kermesse "Caserta-La città delle donne"All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la...

Contenuti utili per approfondire CASERTA LA CITTÀ DELLE DONNE TRE GIORNI...

Temi più discussi: Caserta, città delle donne: un festival lungo tre giorni - Segui la conferenza in diretta streaming; Caserta, città delle donne: un festival lungo tre giorni| Segui la conferenza in diretta streaming; 'Caserta: la città delle donne'. Presentato a Roma il Festival Internazionale in programma dal 6 all'8 marzo; Caserta La città delle Donne Visionarie Di Vigna, due incontri per raccontare il vino al femminile tra identità, territorio e futuro.

Caserta, a La Città delle Donne il pugilato, il mare e il coraggio di vincereDomenica 8 marzo, alle 10.00, la prestigiosa sala dell’Archivio di Stato alla Reggia di Caserta ospiterà un evento imperdibile del Festival Caserta, Città delle Donne. Titolo dell'incontro: La paro ... casertaweb.com

Caserta città delle donne: 4 protagoniste dello sport alla ReggiaCaserta - La Reggia apre le porte alle voci femminili dello sport. Domenica 8 marzo, alle ore 10, nella sala dell’Archivio di Stato, è in programma l’incontro ... pupia.tv

Dopo la Reggia di Caserta i Musei di Capri: nel Cda una fedelissima di Giuli esponente umbra di FdI x.com

#Caserta- Provinciali Caserta- De Filippo e Innocenti tra i piu' votati: sei seggi al Centrodestra #Politica #Provinciali #Centrodestra #Votati #Seggi #NanoTV - facebook.com facebook