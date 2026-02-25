La Fondazione Orizzonti ha presentato a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo Wedekind, il Festival Internazionale "Caserta - La città delle donne", la più grande celebrazione dell’eccellenza femminile a livello globale, in programma per tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026. All’incontro con la stampa sono intervenuti il presidente della Fondazione Orizzonti Giuseppe Menniti, il ministro della giustizia Carlo Nordio, la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella e la presidente della Fondazione Marisa Bellisario Lella Golfo. A moderare l’incontro il giornalista e conduttore televisivo Nicola Porro. «Il progetto Caserta - La città delle donne si basa su una storia che ha 250 anni, quando nella Real Colonia di San Leucio venne sancita per la prima volta al mondo la parità di genere», così il presidente Giuseppe Menniti ha aperto l’incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

