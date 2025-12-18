Mercato immobiliare la crescita dei prezzi continua | case più care del 4% in un anno

Il mercato immobiliare italiano mantiene il suo trend di crescita, con i prezzi delle case che aumentano del 4% in un anno. Nonostante le difficoltà, l’acquisto di una casa resta una sfida, complicata dall’aumento dei mutui che, nonostante i tagli dei tassi da parte della Bce, continuano a salire. Una situazione che rende il settore sempre più complesso e difficile da affrontare per i potenziali acquirenti.

Comprare casa resta un’impresa in Italia. Il mercato immobiliare continua a risentire dell’aumento dei prezzi mentre, allo stesso tempo, non scendono i mutui che, anzi, continuano a crescere nonostante i tagli dei tassi da parte della Bce nell’ultimo anno. Nel terzo trimestre l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. A stimarlo è l’Istat, che segnala comunque un leggero rallentamento rispetto al +3,9% del secondo trimestre rispetto all’anno precedente. Mercato immobiliare, i prezzi delle case crescono ancora. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

