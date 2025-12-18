Il Natale salva i residenti delle case popolari | rinviato lo sgombero

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale porta una speranza di salvezza per i residenti delle case popolari di Sant'Agnello, con lo stop temporaneo allo sgombero deciso dalla Procura di Torre Annunziata. L’ordine, emesso lo scorso 20 dicembre, riguardava 53 unità del complesso di housing sociale di via MB Gargiulo, offrendo un momento di respiro e riflessione per le famiglie coinvolte.

il natale salva i residenti delle case popolari rinviato lo sgombero

© Napolitoday.it - Il Natale "salva" i residenti delle case popolari: rinviato lo sgombero

La Procura di Torre Annunziata, in relazione all'ordine di sgombero emesso lo scorso 20 dicembre, con il quale è stato intimato, agli attuali occupanti delle unità immobiliari e delle aree facenti parte del complesso di housing sociale di via MB Gargiulo a Sant'Agnello, composto da 53 unità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Le case popolari verranno ristrutturate subito dopo lo sgombero (senza tempi "morti")

Leggi anche: Il maxi sgombero a San Siro: liberate alcune case popolari occupate

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

natale salva residenti caseIl Natale "salva" i residenti delle case popolari: rinviato lo sgombero - La Procura di Torre Annunziata, in relazione all'ordine di sgombero emesso lo scorso 20 dicembre, con il quale è stato intimato, agli attuali occupanti delle unità immobiliari e delle aree facenti par ... napolitoday.it

Camaldoli, raffica di furti nelle case. I residenti: «Organizzeremo le ronde» - Non si ferma l’ondata di furti e rapine nelle abitazioni: a colpire sarebbe una banda di delinquenti stranieri, con ogni probabilità di origine ... ilmattino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.