Il Natale salva i residenti delle case popolari | rinviato lo sgombero
Il Natale porta una speranza di salvezza per i residenti delle case popolari di Sant'Agnello, con lo stop temporaneo allo sgombero deciso dalla Procura di Torre Annunziata. L’ordine, emesso lo scorso 20 dicembre, riguardava 53 unità del complesso di housing sociale di via MB Gargiulo, offrendo un momento di respiro e riflessione per le famiglie coinvolte.
La Procura di Torre Annunziata, in relazione all'ordine di sgombero emesso lo scorso 20 dicembre, con il quale è stato intimato, agli attuali occupanti delle unità immobiliari e delle aree facenti parte del complesso di housing sociale di via MB Gargiulo a Sant'Agnello, composto da 53 unità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
