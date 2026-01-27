Case popolari occupate abusivamente in corso sgomberi tra Ceglie del Campo e San Pio

Le operazioni di sgombero di quattro alloggi popolari occupati abusivamente a Bari sono in corso da questa mattina, coinvolgendo le zone di Ceglie del Campo e San Pio. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare la legalità e garantire la sicurezza degli spazi pubblici.

L'operazione coordinata dalla Prefettura di Bari. Indagati gli occupanti abusivi. Perquisizioni e sequestri su decreto della Procura Sono in corso da questa mattina le operazioni di sgombero di quattro alloggi popolari occupati abusivamente a Bari. Tre appartamenti risultano di proprietà del Comune, mentre uno appartiene ad Arca Puglia Centrale. Le persone che vivevano negli appartamenti sono indagate per occupazione abusiva. Nei loro confronti vengono eseguiti decreti di perquisizione e sequestro firmati dal procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto all'occupazione senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fenomeno che incide direttamente sulle graduatorie e sulle famiglie aventi diritto.

