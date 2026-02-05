Case popolari e nuova sentenza Il diritto a chi ne ha più bisogno Il Comune rivede la graduatoria

La Corte Costituzionale ha deciso che nelle graduatorie per le case popolari il criterio principale deve essere il bisogno abitativo, non la durata di residenza o il periodo di lavoro nel territorio. Il Comune sta rivedendo ora le liste per rispondere a questa nuova decisione, mettendo al primo posto chi ha più bisogno di una casa. La novità potrebbe cambiare le assegnazioni e aiutare di più le famiglie in difficoltà.

La Corte Costituzionale ha stabilito che, nelle graduatorie per le case popolari, conta prima il bisogno abitativo e non da quanto tempo si vive o lavora in un territorio. In sostanza, da quanto apprendiamo "il messaggio è chiaro: il diritto alla casa è definito dalla Consulta un diritto sociale fondamentale e trae fondamento nella Costituzione. Per questo, le risorse pubbliche devono andare prima a chi ne ha più bisogno effettivo, e non - per forza - a chi è residente da più mesi o anni". Così il Comune di Pistoia ha aggiornato la graduatoria definitiva 2024 per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), relativa al bando 2021. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Case Popolari Sentenza

Una recente sentenza ha dichiarato illegittime le norme che, per l’accesso alle case popolari, richiedevano una residenza prolungata sul territorio come requisito principale.

Ultime notizie su Case Popolari Sentenza

