Toscana crescita lenta ma consumi in tenuta | Pil sotto la media nazionale

Firenze, 24 dicembre 2025 – Nel 2024 la Toscana registra una crescita del prodotto interno lordo in volume pari allo 0,5%, un risultato inferiore alla media nazionale (+0,7%) e a quella del Centro (+0,8%). Il dato colloca la regione tra le aree con un andamento più debole, insieme alla Provincia autonoma di Trento, in un quadro che vede invece il Nord-ovest crescere dell’1% e il Mezzogiorno dello 0,7%. La dinamica regionale riflette un contesto economico ancora prudente, segnato da una ripresa disomogenea tra territori e settori. E’ quanto emerge dal report di Istat sui conti economici territoriali 2022-2024 diffuso nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

