Comuni italiani sempre più Plastic Free in Abruzzo quelli più virtuosi
Sempre più Comuni italiani adottano politiche per ridurre l’uso della plastica, contribuendo alla tutela dell’ambiente. In Abruzzo, alcune località si distinguono per il loro impegno e le iniziative concrete in favore di un modello di sviluppo più sostenibile, promuovendo azioni virtuose e sensibilizzando cittadini e visitatori. Questa tendenza evidenzia un crescente interesse verso pratiche più responsabili e rispettose del territorio.
Cresce la rete dei Comuni italiani impegnati nella riduzione dell’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente. Sono 141 i Comuni Plastic Free 2026 che hanno superato la valutazione dell’ associazione Plastic Free Onlus, ottenendo il riconoscimento riservato alle amministrazioni locali più virtuose nella gestione sostenibile del territorio e nella promozione di comportamenti responsabili. “Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141. Un risultato che premia l’impegno concreto delle amministrazioni locali, che scelgono di intraprendere percorsi virtuosi per la tutela dell’ambiente, affiancate dal lavoro dei nostri 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
