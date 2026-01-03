Rifiuti chi differenzia di più e meglio La classifica dei Comuni virtuosi

Una panoramica sulla gestione dei rifiuti nella Città metropolitana di Bologna evidenzia differenze significative tra i vari territori. Comuni della pianura e delle zone collinari raggiungono livelli elevati di differenziazione, oltre il 90%, grazie a sistemi come il porta a porta e la tariffazione puntuale. In contrasto, le aree montane presentano valori più bassi, sotto il 50%. Questa distinzione riflette le diverse sfide e strategie adottate dai territori per una gestione più sostenibile dei rifiuti.

Bologna, 3 gennaio 2026 – Una Città metropolitana a due velocità. Da un lato i comuni della pianura e dell'area collinare che sfiorano il 90% di raccolta differenziata, grazie soprattutto all'adozione del porta a porta spinto e della tariffazione puntuale; dall'altra parte i territori montani che non superano il 50% di raccolta differenziata. In sintesi, questo è quanto emerge dal Report rifiuti 2025 dell'Emilia-Romagna, che comprende la produzione e la gestione totale di rifiuti urbani, raccolta differenziata, indifferenziato, compostaggio domestico, sistemi di raccolta e percentuali comunali riportati nel 2024.

Il dossier di Ispra: "Continua a crescere la differenziata e il Sud riduce le distanze con Centro e Nord Italia" - Nel 2024, la produzione nazionale dei rifiuti urbani è stata di poco più di 29,9 milioni ... ilfattoquotidiano.it

