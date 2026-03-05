I carabinieri di Secondigliano, con il supporto dei militari del NAS di Napoli e della compagnia Stella, hanno effettuato un blitz in una casa di riposo situata in corso Secondigliano 32. Durante l’intervento, sono stati trovati anziani sdraiati sui divani e farmaci somministrati senza le autorizzazioni previste dalla legge. La struttura è risultata essere abusiva e priva delle necessarie autorizzazioni sanitarie.

Blitz dei carabinieri della stazione di Secondigliano, insieme ai militari del NAS di Napoli e della compagnia Stella, in una struttura adibita a residenza assistenziale per anziani situata al corso Secondigliano 32. L’operazione è scattata all’alba, dopo una segnalazione che denunciava gravi carenze igieniche all’interno dell’appartamento utilizzato come casa di riposo. Durante il controllo i militari hanno accertato la presenza di almeno 11 anziani ospiti. Il personale sanitario intervenuto ha riscontrato che cinque di loro vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie. La situazione all’interno della struttura è apparsa subito critica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scoperta casa di riposo abusiva a Secondigliano, anziani sui divani e farmaci somministrati senza autorizzazione

