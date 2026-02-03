I volontari sono intervenuti questa mattina a Porto Torres, dove hanno trovato due cani abbandonati in condizioni gravi. Asia e Ciro, due rottweiler, erano rinchiusi in un appartamento di via Buonarroti e avevano bisogno di aiuto. I soccorritori hanno portato i cani fuori e stanno cercando di capire come siano finiti in quello stato. La situazione resta sotto controllo, ma ora i due animali sono al sicuro.

Tre febbraio 2026, a Porto Torres, due cani di razza rottweiler, Asia e Ciro, sono stati ritrovati in condizioni disperate all’interno di un appartamento in via Buonarroti. I due animali, rispettivamente di otto e cinque anni, erano rimasti chiusi in casa per diversi giorni senza cibo né acqua, dopo l’arresto del loro proprietario. Il loro stato di abbandono è stato scoperto grazie ai continui guaiti che hanno attirato l’attenzione dei vicini, preoccupati dal rumore incessante proveniente dall’abitazione. La segnalazione è arrivata alle autorità competenti, attivando immediatamente una rete di intervento tra carabinieri, polizia locale e servizio veterinario dell’Asl di Sassari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cani abbandonati in casa a Porto Torres trovati in condizioni precarie, soccorsi da volontari

Approfondimenti su Porto Torres Canile

A Trieste, un giovane è stato denunciato per aver lasciato i propri animali domestici da soli in casa per due settimane.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cani abbandonati: oltre 3.000 recuperati a luglio 2025

Ultime notizie su Porto Torres Canile

Argomenti discussi: Trieste, abbandona due cani e un gatto per settimane in casa: animali trovati denutriti, scatta la denuncia; Cani e gatto abbandonati in casa per 2 settimane, salvati dai condomini che li hanno sentiti piangere: 29enne denunciato; Cani abbandonati. Il grido d’allarme: troppa leggerezza; Cagnolino recuperato dalla Municipale cerca casa.

Cani e gatti abbandonati in casa senza cibo né acqua: denutrito anche un cucciolo di pochi mesiA Bovisio Masciago 2 cani, una madre e il suo cucciolo, e 2 gatti sono stati trovati denutriti e senza acqua, chiusi in casa tra rifiuti e pulci. Salvati dall’OIPA grazie a una segnalazione, ora ... fanpage.it

Trieste, si assenta due settimane e lascia i cani in casa: in che condizioni sono stati trovati, denunciatoA Trieste un giovane è stato denunciato per abbandono di animali: due cani e un gatto lasciati soli in casa per due settimane. virgilio.it

#PortoTorres. La Corte di Cassazione ha reso irrevocabile la sentenza per Fulvio Baule, ritenuto colpevole dell'#omicidio dei suoceri e del tentato omicidio della moglie - facebook.com facebook

Porto Torres, due rottweiler senza cibo né acqua dopo l'arresto del proprietario: interviene il servizio veterinario x.com