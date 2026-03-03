Piovono razzi sull’Iran mentre suona la Macarena le immagini macabre della Casa Bianca – Il video

Durante un attacco, vengono lanciati razzi sull’Iran mentre si ascolta la canzone «Macarena». Sullo sfondo, si vedono immagini della Casa Bianca che mostrano scene di bombardamenti e jet in volo. Il video, diffuso online, combina immagini di guerra con la musica pop degli anni ’90. Non ci sono ulteriori dettagli sui responsabili o le conseguenze dell’attacco.

Jet, missili, bombardamenti, e come colonna sonora la musica della Macarena, il tormentone pop degli anni '90. È il video pubblicato sull'account ufficiale della Casa Bianca dal titolo «Eric Fury». Ovvero il nome dato dall'amministrazione Usa alla campagna di attacchi contro obiettivi iraniani avviata il 28 febbraio. Una scelta musicale che ha immediatamente attirato l'attenzione degli utenti. Migliaia i commenti sotto il post, con alcuni che lodano il presidente Donald Trump e l'azione militare, mentre altri criticano duramente l'accostamento tra una canzone da festa e le immagini dei bombardamenti, definendolo «di cattivo gusto».

