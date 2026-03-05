cartellone ricco

A Lastra a Signa si svolge un mese ricco di eventi dedicati a “Marzo Donna”, con iniziative che vanno da mostre e spettacoli a incontri, letture e musica. La rassegna si tiene dal 7 al 28 e include anche un approfondimento dedicato all’80° anniversario del voto alle donne. Durante questo periodo, il calendario prevede diverse occasioni di partecipazione pubblica.

Mese ricco di eventi, a Lastra a Signa, in occasione del "Marzo Donna". Dal 7 al 28 sono in arrivo mostre, spettacoli, incontri, letture e musica con un approfondimento sull’80° anniversario del voto alle donne. Il programma partirà sabato 7, alla sezione soci Coop Le Signe, con l’inaugurazione, alle 16, della mostra dedicata a Franca Viola a cura di Samanta Rugi (voce) e Vincenzo Billone (chitarra). Domenica 8 (ore 16), in piazza del Comune, flash mob "Se potessi votare una legge per le donne oggi" a cura di Asd Dance Luv Movement e associazioni locali. A seguire l’inaugurazione della mostra "Un lungo cammino verso la cittadinanza femminile: donne, leggi e diritto di voto" in collaborazione con Anpi Bruno Terzani e con i saluti dell’assessora Francesca Tozzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - cartellone ricco Leggi anche: Natale Insieme in Periferia, quarta edizione promossa dalla Cisl: il cartellone ricco di eventi Leggi anche: Perugia, record di presenze a Palazzo della Penna. Visitatori in crescita e cartellone espositivo sempre più ricco Natale a Termoli, Barile: Cartellone molto ricco Tutti gli aggiornamenti su cartellone ricco. Temi più discussi: cartellone ricco; La Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne a Crevalcore: un cartellone ricco di iniziative per celebrare gli 80 anni del voto alle cittadine; Perugia, record di presenze a Palazzo della Penna. Visitatori in crescita e cartellone espositivo sempre più ricco; Napoli. ‘Maggio della Musica’: presentato alla Stampa il ricco cartellone dell’edizione 2026. Festa della Donna, il ricco cartellone di eventi del Comune di SienaSeminari, laboratori, eventi culturali, spettacoli, esposizioni, presentazioni di libri. È il ricco cartellone unitario promosso dal Comune di Siena, in collaborazione con il Tavolo comunale per le Pa ... radiosienatv.it La Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne a Crevalcore: un cartellone ricco di iniziative per celebrare gli 80 anni del voto alle cittadineIn occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, l’Amministrazione comunale di Crevalcore, insieme ad alcune associazioni del territorio, promuove un calendario di iniziative dedica ... sassuolo2000.it Seminari, laboratori, eventi culturali, spettacoli, esposizioni, presentazioni di libri. E’ il ricco cartellone unitario promosso dal Comune di Siena, in collaborazione con il Tavolo comunale per le Pari Opportunità, in occasione della Giornata Internazionale della D - facebook.com facebook