Natale Insieme in Periferia quarta edizione promossa dalla Cisl | il cartellone ricco di eventi

La quarta edizione di “Natale in Periferia”, promossa dalla Cisl Messina, presenta un ricco cartellone di eventi rivolti a tutte le età. In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e la Parrocchia di Santa Maria di Gesù Inferiore di Ritiro, l'iniziativa offre un programma vario per vivere insieme lo spirito natalizio nelle zone periferiche della città.

Un ricco programma con iniziative rivolte a tutte le fasce d’età. È il cartellone della quarta edizione di “Natale in Periferia”, l’iniziativa che la Cisl Messina organizza in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e la Parrocchia di Santa Maria di Gesù Inferiore di Ritiro. Il prossimo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

