Carta docente Valditara | Sarà estesa anche ai precari al 30 giugno e al personale educativo In prospettiva anche agli ATA Stanziati in totale 670 milioni VIDEO
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che la Carta Docente verrà estesa anche ai precari fino al 30 giugno e al personale educativo. In futuro, potrebbe arrivare anche agli ATA. In totale, sono stati stanziati 670 milioni di euro, di cui 270 provenienti dai fondi europei, oltre ai 400 milioni già disponibili ogni anno. La misura mira a rafforzare il sostegno agli insegnanti e al personale scolastico in diverse condizioni contrattuali.
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un potenziamento della Carta Docente con l'aggiunta di 270 milioni di euro provenienti dai fondi europei ai 400 milioni annuali già stanziati. L'articolo Carta docente, Valditara: “Sarà estesa anche ai precari al 30 giugno e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA”. Stanziati in totale 670 milioni VIDEO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
