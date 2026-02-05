Carta docente decreto in arrivo | 400 euro l’importo più 200 milioni alle scuole per fornire PC tablet in comodato d’uso

Il governo sta per approvare un nuovo decreto sulla Carta docente. Da ora in poi, ogni insegnante riceverà 400 euro di bonus, un aumento rispetto al passato. Inoltre, saranno destinati 200 milioni di euro alle scuole per comprare PC e tablet da dare in comodato d’uso agli insegnanti e agli studenti. La misura mira a migliorare le risorse tecnologiche nelle scuole italiane. La notizia si attende a breve, mentre i dettagli ufficiali sono ancora in fase di definizione.

Novità in arrivo per la Carta docente. In base a quanto raccolto dalla redazione di Orizzonte Scuola cambia l'importo del bonus destinato alla formazione degli insegnanti.

