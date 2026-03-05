Giovedì, carri armati israeliani sono stati spostati lungo il confine con il Libano, mentre si intensificano gli scontri tra le forze israeliane e Hezbollah. La presenza militare si è rafforzata in quella zona, dove si registrano tensioni crescenti tra le parti coinvolte. Nessun altro dettaglio sui movimenti o sui motivi specifici di questa operazione.

Carri armati israeliani sono stati trasferiti giovedì verso il confine con il Libano mentre aumentano gli scontri tra Israele e Hezbollah. L'esercito israeliano ha riferito che due soldati sono rimasti feriti mercoledì a causa del fuoco del gruppo sciita libanese. Nelle stesse ore le forze armate hanno annunciato nuovi attacchi contro centri di comando di Hezbollah nella capitale libanese Beirut. Le tensioni crescono nel contesto del conflitto più ampio che coinvolge anche l'Iran.

© Lapresse.it - Carri armati israeliani si spostano al confine con il Libano

