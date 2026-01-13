La tensione lungo la Linea blu tra Libano e Israele si intensifica, con l’Unifil che denuncia un episodio di fuoco da parte israeliana sui propri soldati, considerato una violazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. La situazione nel sud del Libano rimane fragile, alimentando preoccupazioni per un’escalation del conflitto nella regione.

Torna a salire la tensione lungo la Linea blu, il fragile confine tra Libano e Israele. I caschi blu dell’Unifil, la Forza di interposizione delle Nazioni Unite dispiegata nel sud del Paese, hanno denunciato di essere finiti sotto il fuoco di carri armati israeliani, parlando apertamente di una grave violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Secondo quanto riferito dalla missione, i peacekeeper avevano osservato due carri Merkava avanzare da una postazione delle Forze di difesa israeliane all’interno del territorio libanese, nei pressi dell’area di Sarda. Attraverso i consueti canali di collegamento, l’Unifil aveva intimato ai mezzi di interrompere l’attività. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Libano, l’Unifil accusa Israele: “Sotto il fuoco dei carri armati, violata la risoluzione Onu”

