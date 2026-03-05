Al termine della partita tra Carrarese e Catanzaro, disputata allo stadio dei Marmi di Carrara, un dirigente è stato aggredito dai tifosi ed è stato successivamente scortato dalla polizia. La gara, un turno infrasettimanale della 28a giornata di Serie B, si è conclusa con un pareggio 3-3, mentre l’episodio di tensione ha attirato l’attenzione sui fatti accaduti dopo il fischio finale.

Db Milano 11012023 - presentazione introduzione fuorigioco semiautomatico S.A.O.T foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianluca Rocchi Incredibile episodio capitato allo stadio dei Marmi di Carrara al termine di Carrarese-Catanzaro, turno infrasettimanale della 28a giornata di Serie B, finita con un pirotecnico 3-3. Un rigore concesso, e poi fatto ripetere, in favore dei calabresi in pieno recupero, ha scatenato le proteste dei tifosi locali sugli spalti, dove era presente il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, in tribuna per seguire l’operato del direttore di gara Federico Dionisi e dei suoi collaboratori.?? Clamoroso in Serie B: Gianluca #Rocchi aggredito durante la sfida tra Carrarese e Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Carrarese-Catanzaro, Rocchi aggredito dai tifosi e scortato dalla polizia

Rigore del Catanzaro ripetuto e caos finale: Rocchi scortato dai carabinieri dopo il 3-3 a Carrara

Aggressione a Rocchi: cosa è successo durante Carrarese-Catanzaro

