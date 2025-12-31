Carrara Serena Arrighi | L’obiettivo per il 2026? Concludere 30 cantieri

Serena Arrighi di Carrara annuncia l’obiettivo di completare 30 cantieri entro il 2026. Dopo un 2025 considerato un anno di passaggio, si guarda avanti con ambizione e determinazione. L’attenzione è rivolta alla crescita e allo sviluppo, mantenendo un approccio concreto e sostenibile per il futuro dell’azienda e della comunità locale.

di Daniele Rosi "Il 2025 un anno positivo sotto molti aspetti, ma è stato soprattutto un anno di passaggio". Così la sindaca Serena Arrighi nel tracciare un bilancio su quanto fatto in città a poco meno di due anni dalla fine del suo mandato, iniziato nell’estate 2022. Tre anni e mezzo circa di amministrazione e di cui la sindaca si dice soddisfatta, in particolare per aver impostato molte cose presenti nel programma elettorale. "Penso all’avvio, e in alcuni casi alla conclusione, di tutti i cantieri Pnrr o al recupero e all’utilizzo dei fondi del bando delle periferie e a una virtuosa gestione delle società partecipate, una programmazione culturale definita e riconoscibile, l’attenzione massima per sociale e istruzione e un bilancio in attivo dopo 11 anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

