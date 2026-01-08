Il parroco chiude il Duomo di Carrara | Troppi furti profanato il tabernacolo Sindaca Arrighi | Sicurezza priorità per tutti

A Carrara, il Duomo di Sant’Andrea Apostolo rimane chiuso dopo numerosi furti con scasso, tra cui quello avvenuto durante l’Epifania. Il parroco, don Piero Albanesi, ha deciso di chiudere temporaneamente il luogo di culto a causa del danneggiamento del tabernacolo e della persistente preoccupazione per la sicurezza. La sindaca Arrighi ha sottolineato l’importanza di priorizzare la sicurezza di cittadini e beni pubblici.

CARRARA – Serie di furti con scasso nel Duomo di Sant'Andrea Apostolo a Carrara. Dopo l'ultimo nel giorno dell'Epifania il parroco don Piero Albanesi chiude le porte del Duomo. Un tentativo di scasso del tabernacolo, denuncia don Piero. "Le porte della chiesa sono sempre state aperte per tutti ma, dopo che qualcuno ha osato profanare la porta del tabernacolo, è necessario questo gesto in attesa di riparare i danni e perché ognuno si senta chiamato a vivere con ancora più forza la sua appartenenza". Le porte del Duomo, annuncia don Piero, torneranno ad aprirsi sabato 10 gennaio alle ore 17 per la Santa Messa presieduta dal vescovo.

