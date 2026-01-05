Carburanti effetto accise | il diesel 1,666 torna più caro della benzina 1,650

Dal primo gennaio, le nuove norme sulla tassazione dei carburanti hanno modificato i prezzi al consumo: l’aumento delle accise sul diesel ha fatto salire il suo prezzo rispetto alla benzina. Con un valore di 1,666 contro 1,650, il gasolio è diventato più costoso, riflettendo l’effetto delle recenti variazioni fiscali introdotte dalla manovra economica.

Effetto accise sui prezzi dei carburanti. L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente di quelle sulla benzina) ha reso il gasolio più caro della verde. Si tratta, riporta Staffetta Quotidiana, della prima prima volta da tre anni a questa parte. I costi medi Il prezzo medio nazionale del diesel.

