Carnesecchi pallino Juve | emissari in azione ma l’Atalanta spara altissimo E può scatenarsi l’asta internazionale

Gli emissari della Juventus sono stati visti seguire il portiere dell’Atalanta, considerato un obiettivo prioritario. Tuttavia, la società nerazzurra ha fissato una valutazione molto elevata, rendendo difficile la trattativa. La situazione potrebbe attirare l’interesse di club internazionali, aprendo la possibilità di un’asta per il giocatore. La trattativa tra le parti è ancora in corso.

Carnesecchi pallino Juve: ma l’Atalanta spara altissimo. E può scatenarsi l’asta internazionale per il portiere della Dea. Il futuro della porta bianconera è un rebus che la Juventus intende risolvere entro giugno, e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Marco Carnesecchi. La società ha seguito da vicino ogni prestito dell’estremo difensore dell’Atalanta nelle ultime settimane: emissari juventini sono stati presenze fisse alle gare della Dea per monitorare un rendimento che, oggi, lo pone nell’élite del campionato insieme a Maignan e Svilar. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’esigenza di un profilo di alto livello nasce dall’ incertezza che regna attorno a Di Gregorio e Perin, ma l’operazione si preannuncia estremamente complessa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

