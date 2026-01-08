Norton Cuffy Juve ecco la richiesta del Genoa E può scatenarsi un’asta con un’altra big di Serie A

Il Genoa ha comunicato il prezzo del cartellino di Norton Cuffy, giovane esterno inglese seguito anche dalla Juventus. La valutazione potrebbe aprire a un’asta tra i club di Serie A interessati, creando un’occasione di mercato importante per il futuro del giocatore. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Norton Cuffy Juve, il Genoa ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore inglese. E attenzione alla possibile asta con un’altra big di Serie A. La Juve continua a monitorare con estrema attenzione le opportunità che il mercato di riparazione può offrire per potenziare le corsie laterali a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i profili che hanno scalato le gerarchie nel gradimento della dirigenza c’è Brooke Norton-Cuffy, che si sta mettendo in luce con la maglia del Genoa. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, però, al momento la società ligure non avrebbe ancora ricevuto offerte concrete per il cartellino del suo gioiello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

