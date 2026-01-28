Goretzka pronta a scatenarsi un’asta internazionale | Bayern Monaco al bivio!

Leon Goretzka potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Diversi grandi club europei si sono fatti avanti, pronti a offrirgli un nuovo contratto. La società tedesca si trova ora a un bivio: rinnovare o lasciar partire il centrocampista. Nei prossimi giorni si capirà quale strada sceglierà il Bayern.

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha espresso apertura a un trasferimento al Napoli.

Si intensificano le voci di un possibile trasferimento di Leon Goretzka al Napoli, con l’attesa di un via libera ufficiale da parte del Bayern Monaco.

