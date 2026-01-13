Danni alla condotta idrica | residenti senz' acqua pronta un' autobotte

A Pozzuoli, alcuni residenti sono senza acqua da diverse ore a causa di un guasto alla condotta idrica. Per fronteggiare la situazione, è stata predisposta un'autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico. La questione rimane sotto monitoraggio, con interventi in corso per ripristinare al più presto il servizio normale.

Disagi per alcuni residenti di Pozzuoli da diverse ore senz'acqua per un guasto alla condotta idrica. Per far fronte all'emergenza il Comune ha messo a disposizione deli cittadini un'autobotte.Questo l'annuncio: “I tecnici e gli operai del servizio Acquedotto sono al lavoro per individuare e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rottura improvvisa della rete idrica a Foggia, disagi nei quartieri San Lorenzo e CEP; Marsala, anno nuovo ma problemi vecchi: a Sappusi ennesima rottura della rete idrica; Guasto alla rete idrica, notte di paura a Notaresco: case e auto invase dall’acqua.

