scommesse abusive a napoli cassazione conferma condanna a 2 anni di reclusione

La Cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per il gestore di un centro scommesse a Napoli. Era stato accusato di aver gestito scommesse senza le autorizzazioni necessarie. La decisione mette fine a un lungo percorso giudiziario, portando in primo piano il problema delle scommesse abusive nella città.

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte di Cassazione ha confermato la condanna della Corte d’Appello di Napoli a 2 anni di reclusione per il reato di intermediazione illecita di scommesse, nei confronti del gestore di un centro, accusato di aver gestito giocate senza le licenze previste dalla legge. Come riporta Agipronews, la Corte d’Appello aveva già rilevato che il ricorrente, all’interno del centro scommesse, effettuava giocate su un sito estero non autorizzato e teneva una documentazione dettagliata (due ricevute e 19 appunti, sia manoscritti sia digitalizzati) contenente nomi associati a somme di denaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di carcere per l'imprenditore Francesco Barachetti, coinvolto nel caso della vendita del capannone di Cormano.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo delle apparecchiature utilizzate per scommesse sportive, Lotto e 10eLotto in un'attività commerciale a Caivano.

