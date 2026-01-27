Dopo 3 mesi di ombra il sole torna nel borgo di Magrignana | ecco la festa per la fine della ‘lunga notte’

La comunità di Magrignana di Montecreto celebra il ritorno del sole dopo tre mesi di ombra. Domenica 1° febbraio si svolge la festa del patrono san Geminiano e la cerimonia per il ‘sole nuovo’, simbolo di rinascita e luce nel borgo con origini antiche. Un evento che segna la fine di un lungo periodo di oscurità, riconoscendo l’importanza delle tradizioni locali e del ciclo stagionale.

Montecreto, 27 gennaio 2026 – Si terrà domenica 1° febbraio a Magrignana di Montecreto la festa del patrono san Geminiano e la festa del ‘sole nuovo’ che dal 31 gennaio tornerà ad illuminare la guglia del campanile ponendo fine a circa tre mesi di ombra in cui i raggi solari non hanno raggiunto direttamente il paese, che ha origini antiche al XI secolo. I primi raggi dell’anno nel piccolo borgo. "Sarà bello rivedere assieme in questo giorno – dice il sindaco Giuseppe Ballotti – tutti coloro che hanno le loro radici a Magrignana. Un modo per far rivivere il paese nel significativo momento in cui si vede il primo sole dell’anno”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

