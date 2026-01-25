se il controllo del vicinato funziona cerro 5mila residenti e 23 gruppi

A Cerro, piccolo comune con circa 5.000 abitanti, il Controllo del vicinato si è sviluppato attraverso 23 gruppi di cittadini attivi, coinvolgendo circa 250 famiglie. Questa rete di vigilanza collaborativa mira a promuovere la sicurezza e il rispetto del territorio, dimostrando come l’impegno comunitario possa rafforzare la coesione locale e contribuire a un ambiente più sicuro e controllato.

In un paese di poco più di 5mila abitanti, sono attivi 23 gruppi di " guardiani naturali del territorio ", per un totale di 250 famiglie coinvolte. Succede a Cerro al Lambro, dove il Controllo del vicinato, nato nel febbraio 2016 col suo storico "papà", il referente locale del progetto Leonardo Cordone, compie ora dieci anni. Nel tempo, i gruppi di cittadini in contatto con le forze dell’ordine - 18 quelli presenti nel capoluogo, Cerro, e 5 quelli attivi nella frazione di Riozzo - hanno contribuito a sventare truffe e segnalare situazioni sospette, ma anche a rafforzare i rapporti tra vicini di casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

