Boris Marando il comandante della compagnia di Tuscania è stato promosso capitano

Boris Marando, comandante della compagnia di Tuscania, riceve la promozione a capitano dopo aver superato con successo un importante processo di valutazione. La cerimonia si è svolta presso il comando provinciale di Viterbo, dove il colonnello Alfredo Antro ha consegnato ufficialmente le insegne di grado. La promozione riflette il riconoscimento per il suo impegno e le sue capacità di leadership. La cerimonia ha coinvolto anche altri ufficiali e membri del personale.

Nel corso di una cerimonia presso il comando provinciale di Viterbo, il colonnello Alfredo Antro ha consegnato le nuove insegne di grado al neo promosso capitano Boris Marando, comandante della compagnia di Tuscania. ViterboToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il primo manuale sulle salse piccanti è made in Celleno, l'autrice Giuliana Polo: "Nato dal dolore per la morte di mio marito" . 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Morto Nicolas Giani: aveva 39 anni. È stato il capitano della storica cavalcata della SpalÈ morto Nicolas Giani, il capitano che ha guidato la Spal dalla Serie C alla Serie A. Il comandante della Polizia Locale: "In questo territorio è stato azzerato l'abbandono scolastico"Il comandante della Polizia Locale ha annunciato che nel territorio è stato completamente eliminato l'abbandono scolastico. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. PROMOSSO IL CAPITANO BORIS MARANDO, COMANDANTE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI TUSCANIANel corso di una breve, ma significativa cerimonia tenutasi presso il Comando Provinciale di Viterbo, il Colonnello Alfredo ANTRO ha consegnato le nuove insegne di grado al neo promosso Capitano Boris ... newtuscia.it