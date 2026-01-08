Si perde nel bosco anziano trovato semi sepolto dalla neve | salvato nel Beneventano

Un anziano di 80 anni è stato ritrovato nel bosco di San Bartolomeo in Galdo, Benevento, dopo essere uscito di casa nella notte e aver subito un incidente. I carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo a salvarlo e riportarlo in sicurezza. L'intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi, evidenziando l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e comunità locali.

Esce per funghi,si perde nel bosco - Invece era in stato di grande confusione tanto che, pur conoscendo bene la zona, non lontana dalla sua abitazione, non aveva la più ... ilsecoloxix.it

Anziano si perde nei boschi, salvato da task force dei soccorsi - L’immediato e massiccio intervento delle forze dell’ordine e di squadre di soccorritori ha permesso nella scorsa giornata, in tarda serata, di individuare un anziano disperso tra i boschi tra ... ilmessaggero.it

++ Si perde nel bosco, accende un falò e innesca un incendio devastante ++ Ha detto di essersi persa e di aver acceso un fuoco per farsi notare: così una francese di 22 anni ha spiegato ai carabinieri forestali l’origine dell’incendio che da ieri pomeriggio dev - facebook.com facebook

Verbano, si perde e accende un fuoco per chiedere aiuto: in cenere un bosco. Fermata una ragazza francese di 22 anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.