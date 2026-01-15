Salvato un capriolo ferito grazie alla Polizia Provinciale e al Pettirosso VIDEO

Il 14 gennaio, la Polizia Provinciale di Modena è intervenuta a Piandelagotti per soccorrere un capriolo ferito rimasto intrappolato in una recinzione. Con l’aiuto dei volontari del centro di recupero fauna selvatica

Nella giornata di mercoledì 14 gennaio la Polizia Provinciale di Modena è intervenuta a Piandelagotti, nel comune di Frassinoro, per recuperare un capriolo ferito e rimasto incastrato nella rete di una recinzione, con il supporto dei volontari del centro di recupero fauna selvatica "Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Daino ferito salvato nella notte dalla Polizia provinciale

Leggi anche: Due cani aggrediscono ferocemente un capriolo: la polizia provinciale salva l’animale e multa il padrone

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capriolo investito e salvato da Guardie Ecologiche e volontari del centro fauna selvatica Il Pettirosso.

Capriolo investito precipita sugli scogli a Bordighera: salvato grazie ai soccorritori Veterinari - Il capriolo presentava un trauma facciale e la frattura di un arto, condizioni che hanno reso necessario un intervento rapido e coordinato. riviera24.it