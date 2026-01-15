Salvato un capriolo ferito grazie alla Polizia Provinciale e al Pettirosso VIDEO
Il 14 gennaio, la Polizia Provinciale di Modena è intervenuta a Piandelagotti per soccorrere un capriolo ferito rimasto intrappolato in una recinzione. Con l’aiuto dei volontari del centro di recupero fauna selvatica
Nella giornata di mercoledì 14 gennaio la Polizia Provinciale di Modena è intervenuta a Piandelagotti, nel comune di Frassinoro, per recuperare un capriolo ferito e rimasto incastrato nella rete di una recinzione, con il supporto dei volontari del centro di recupero fauna selvatica "Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
