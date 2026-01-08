Guasti nelle stazioni cancellazioni e modifiche | treni in ritardo fino a 60 minuti

Nella mattinata di giovedì 8 gennaio, alcuni guasti lungo le linee ferroviarie hanno causato disagi, con treni in ritardo fino a 60 minuti e alcune cancellazioni o modifiche agli orari. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente rallentata, influenzando i servizi e la puntualità dei treni. Restano in corso interventi per ripristinare la normale operatività e garantire un servizio più stabile.

Alcuni guasti lungo la linea ferroviaria hanno messo in ginocchio la circolazione nella mattina di giovedì 8 gennaio. Tre le stazioni che Trenord ha segnalato, dove sarebbero avvenute le criticità. “La circolazione della direttrice è stata rallentata da un guasto momentaneo alla linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

