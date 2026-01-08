Guasti nelle stazioni cancellazioni e modifiche | treni in ritardo fino a 60 minuti

Nella mattinata di giovedì 8 gennaio, alcuni guasti lungo le linee ferroviarie hanno causato disagi, con treni in ritardo fino a 60 minuti e alcune cancellazioni o modifiche agli orari. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente rallentata, influenzando i servizi e la puntualità dei treni. Restano in corso interventi per ripristinare la normale operatività e garantire un servizio più stabile.

Alcuni guasti lungo la linea ferroviaria hanno messo in ginocchio la circolazione nella mattina di giovedì 8 gennaio. Tre le stazioni che Trenord ha segnalato, dove sarebbero avvenute le criticità. “La circolazione della direttrice è stata rallentata da un guasto momentaneo alla linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Ritardi treni fino a 90 minuti durante la vigilia di Natale, caos nelle stazioni Leggi anche: Lavori nelle stazioni, treni cancellati e in ritardo: i nuovi orari e i bus sostitutivi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Guasti in serie tra Lecco e Sondrio: mattinata da incubo sui binari; Caos treni in Lombardia: ritardi fino a 120 minuti nel primo giorno di rientro ????. Guasti nelle stazioni, cancellazioni e modifiche: treni in ritardo fino a 60 minuti - Alcuni guasti lungo la linea ferroviaria hanno messo in ginocchio la circolazione nella mattina di giovedì 8 gennaio. milanotoday.it

Mattinata di passione per i pendolari: guasti sulla linea, ritardi e cancellazioni sui treni per Milano - Mattinata complicata per i pendolari che per studio o lavoro si recano a Milano in treno: a causa di alcuni guasti che si sono verificati sulla linea ferroviaria, si registrano ritardi fino a 40 ... bergamonews.it

Treni. Guasti sulla linea Lecco-Sondrio, ancora ritardi e cancellazioni - Mattinata difficile per i pendolari per problemi tra le stazioni di Lecco e Sondrio. msn.com

Guasto tecnico, interrotto il servizio sulla nuova telecabina di Pila. Passeggeri scesi grazie ai motori ausiliari in stazioni della località sciistica #ANSA facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.