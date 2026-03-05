Caos al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi

Al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” si sono verificati momenti di grande tensione, quando un uomo ha causato danni alla struttura e ha aggredito gli operatori sanitari presenti. La scena si è svolta in un contesto di forte agitazione, con interventi immediati da parte delle forze dell’ordine. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’accaduto è stata comunicata.

Distrutti computer e bagni del reparto di emergenza. L’uomo è accusato di danneggiamento aggravato, resistenza e interruzione di pubblico servizio. Momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove un uomo ha provocato ingenti danni alla struttura e aggredito il personale sanitario in servizio. L’intervento degli agenti della Polizia di Stato ha consentito di bloccare l’individuo e riportare la situazione sotto controllo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe scatenato il caos all’interno del reparto di emergenza ospedaliera. Nel corso della sua azione avrebbe danneggiato diverse postazioni informatiche utilizzate dal personale sanitario e vandalizzato i servizi igienici della struttura, rendendoli inutilizzabili. 🔗 Leggi su Zon.it

Tutto quello che riguarda Caos al pronto soccorso dell'ospedale....

