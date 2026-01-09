Caos al Pronto Soccorso del Ruggi | la denuncia della FISI Salerno
La FISI Salerno segnala problemi nella gestione del Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi”, evidenziando anomalie che suscitano preoccupazione. La Federazione interviene attraverso il Commissario Provinciale Adolfo Ardovino, richiamando l’attenzione su criticità che riguardano l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria offerta. Questa denuncia sottolinea l’importanza di un approfondimento sulla situazione, per garantire livelli adeguati di cura e sicurezza ai pazienti.
Tempo di lettura: 2 minuti La FISI-Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, Segreteria Provinciale di Salerno, tramite il Commissario Provinciale Adolfo Ardovino, denuncia, con estrema preoccupazione, gravi e persistenti anomalie nella gestione del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. “Nella giornata, 6 gennaio 2026, numerosi operatori sanitari e pazienti si sono trovati costretti ad attendere per svariate ore l’esecuzione di una TAC encefalo, stazionando davanti alla diagnostica del Pronto Soccorso, mentre le ambulanze continuavano a sostare a lungo davanti al Pronto Soccorso, bloccate e impossibilitate a riprendere il servizio sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Caos al pronto soccorso del "Ruggi": la denuncia di Valiante
Leggi anche: Caos gestionale al Ruggi di Salerno, l’allarme del Nursind
Caos Ps Ruggi, la denuncia del sindacalista Stella; Salerno, il pronto soccorso del Ruggi scoppia: Subito provvedimenti; Salerno, il pronto soccorso del Ruggi scoppia: Subito provvedimenti; Caos gestionale al Ruggi di Salerno, l’allarme del Nursind.
Ospedale Ruggi fuori controllo: senza direttore generale e con il caos ambulanze - Nuove file di ambulanze per accedere al Pronto soccorso, disorganizzazione e innumerevoli disservizi per l’utenza. salernonotizie.it
Fila ambulanze Pronto soccorso Ruggi, Valiante: “Fate presto, qui si rischia ogni minuto - Stampa “La drammatica attesa dei mezzi del 118 al Pronto Soccorso del “Ruggi” di Salerno è purtroppo realtà quasi quotidiana. salernonotizie.it
Caos gestionale al Ruggi di Salerno, l’allarme del Nursind - Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’esito di una lunga fase di criticità che, negli ultimi mesi, ha progressivamente indebolito la governance ... zon.it
TARANTO L’On. Dario Iaia chiede la riapertura del secondo Pronto Soccorso presso l’Ospedale Moscati di Taranto, chiuso nel 2016. La richiesta arriva in risposta al caos e alla saturazione dell’Ospedale SS. Annunziata - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.