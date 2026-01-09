La FISI Salerno segnala problemi nella gestione del Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi”, evidenziando anomalie che suscitano preoccupazione. La Federazione interviene attraverso il Commissario Provinciale Adolfo Ardovino, richiamando l’attenzione su criticità che riguardano l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria offerta. Questa denuncia sottolinea l’importanza di un approfondimento sulla situazione, per garantire livelli adeguati di cura e sicurezza ai pazienti.

Tempo di lettura: 2 minuti La FISI-Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, Segreteria Provinciale di Salerno, tramite il Commissario Provinciale Adolfo Ardovino, denuncia, con estrema preoccupazione, gravi e persistenti anomalie nella gestione del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. “Nella giornata, 6 gennaio 2026, numerosi operatori sanitari e pazienti si sono trovati costretti ad attendere per svariate ore l’esecuzione di una TAC encefalo, stazionando davanti alla diagnostica del Pronto Soccorso, mentre le ambulanze continuavano a sostare a lungo davanti al Pronto Soccorso, bloccate e impossibilitate a riprendere il servizio sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caos al Pronto Soccorso del “Ruggi”: la denuncia della FISI Salerno

Leggi anche: Caos al pronto soccorso del "Ruggi": la denuncia di Valiante

Leggi anche: Caos gestionale al Ruggi di Salerno, l’allarme del Nursind

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Caos Ps Ruggi, la denuncia del sindacalista Stella; Salerno, il pronto soccorso del Ruggi scoppia: Subito provvedimenti; Salerno, il pronto soccorso del Ruggi scoppia: Subito provvedimenti; Caos gestionale al Ruggi di Salerno, l’allarme del Nursind.

Ospedale Ruggi fuori controllo: senza direttore generale e con il caos ambulanze - Nuove file di ambulanze per accedere al Pronto soccorso, disorganizzazione e innumerevoli disservizi per l’utenza. salernonotizie.it