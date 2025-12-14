Un cagnolino rimasto intrappolato in un tubo interrato a Camporeale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo ore di operazioni di salvataggio, gli uomini del soccorso sono riusciti a liberarlo, portando a termine con successo questa difficile operazione di recupero.

© Palermotoday.it - Cagnolino resta incastrato in un tubo interrato, salvato dopo ore dai vigili del fuoco

Ci sono volute ore ed ore, ma alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a salvare un cagnolino che era rimasto intrappolato in un tubo interrato in contrada Montagnola, a Camporeale.Il salvataggio del cane da parte dei vigili del fuocoDa ieri mattina (13 dicembre) sul posto erano impegnati gli. Palermotoday.it

Cagnolino resta incastrato in un tubo interrato, salvato dopo ore dai vigili del fuoco - Ci sono volute ore ed ore, ma alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a salvare un cagnolino che era rimasto intrappolato in un tubo interrato in contrada Montagnola, a Camporeale. mondopalermo.it

Un cagnolino resta incastrato sotto un treno della metropolitana di New York: il video del salvataggio - Un cucciolo di nome Moose dopo essere scappato dall'asilo per cani si è nascosto sotto un treno della linea 2 della metropolitana di New York. fanpage.it

UGO Cagnolino di 3 anni buonissimo ma molto timido. Al primo incontro si avvicina ma resta distante, poi adagio adagio quando si affeziona diventa un ottimo amico PER UGO CERCHIAMO UNA FAMIGLIA CHE LO AMI PER SEMPRE. TAGLIA MEDIA, si - facebook.com facebook