Durante il campionato regionale, la Polisportiva Barbanella si è distinta a Montevarchi conquistando sette medaglie complessive, con tre primi posti e quattro secondi posti. La squadra ha partecipato con diversi atleti in varie discipline, ottenendo risultati che sottolineano la loro presenza nella competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose realtà sportive provenienti dalla regione.

La Polisportiva Barbanella Uno brilla anche a Montevarchi: tre primi posti e quattro secondi posti. Le atlete della società grossetana di ginnastica artistica hanno partecipato alla seconda prova del campionato regionale individuale di federazione LD3 base e avanzato portando a casa ottimi risultati. Nella categoria ’LD3 avanzato’ oro per Petra Parmesani nelle Junior 1 e per Alessia Lori nelle Junior 2 alla prima esperienza nel programma avanzato. Grandi risultati anche per le veterane della società sportiva che, nonostante gli impegni lavorativi e universitari riescono ancora a dedicare del tempo alla ginnastica ottenendo ottimi risultati. Nella categoria Senior 2 conquista il primo posto Sofia Biagiotti, 19 anni, seguita da Linda Zambernardi, 20 anni, medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionato regionale. Polisportiva Barbanella. Sette medaglie

Campionato ’LB3’ categorie Allieve e Junior. Polisportiva Barbanella. Due medaglie di bronzoUna giornata di successi per la Polisportiva Barbanella Uno che ha preso parte alla prima prova del campionato ’LB3’ categorie Allieve e Junior di...

Gare a Montevarchi e Firenze. Polisportiva Barbanella. Pioggia di medaglieInizio di stagione brillante per la Polisportiva Barbanella Uno che a Montevarchi e Firenze ha fatto subito vedere di che pasta sono fatte le proprie...

Tutti gli aggiornamenti su Polisportiva Barbanella.

Temi più discussi: Ginnastica: Polisportiva Barbanella Uno trionfa nel campionato regionale LD3 a Montevarchi; Campionato di federazione, bel debutto per le allieve della Polisportiva Barbanella Uno; Categorie ’Lc3’ e ’Ld3’ Base e Avanzato. Barbanella Uno. Ottime prestazioni; Pioggia di medaglie per la Polisportiva Barbanella Uno a Montevarchi: poker d'oro e tre argenti.

Campionato regionale. Polisportiva Barbanella. Sette medaglieLa Polisportiva Barbanella Uno brilla anche a Montevarchi: tre primi posti e quattro secondi posti. Le atlete della società ... sport.quotidiano.net

Le atlete della Polisportiva Barbanella Uno hanno partecipato alla seconda prova del campionato regionale individuale di federazione LD3 base e avanzato portando a casa ottimi ...Lo scorso sabato le atlete della Polisportiva Barbanella Uno hanno partecipato alla seconda prova del campionato regionale individuale di federazione LD3 base e avanzato portando a casa ottimi risulta ... grossetosport.com

Complimenti alle atlete della polisportiva Barbanella uno di Grosseto per i risultati ottenuti nella prima prova di campionato a squadre di Ginnastica Arristica! - facebook.com facebook