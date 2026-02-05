Le atlete della Polisportiva Barbanella Uno hanno già preso il volo. A Montevarchi e Firenze, le giovani hanno conquistato una pioggia di medaglie, dimostrando di essere già in gran forma all’inizio della stagione. Le gare sono state intense, ma le ragazze hanno risposto presente, portando a casa risultati importanti in un clima di grande entusiasmo.

Inizio di stagione brillante per la Polisportiva Barbanella Uno che a Montevarchi e Firenze ha fatto subito vedere di che pasta sono fatte le proprie atlete. In Valdarno si è tenuta la prima prova di campionato della categoria LD 3 base e avanzato mentre, e a Firenze si è svolta la prima competizione dell’LC3 base e avanzato. Ben diciotto ginnaste della Polisportiva sono scese in pedana. A Montevarchi nella categoria LD3 base junior 2, vince con una performance impeccabile Luce Girelli mentre sale sul secondo gradino del podio la sorella Perla nelle Allieve 4. Ad un piede dal podio si posizionano Daria Pezzuto e Giulia Lori, rispettivamente quarta e quinta nelle Allieve 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gare a Montevarchi e Firenze. Polisportiva Barbanella. Pioggia di medaglie

