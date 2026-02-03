Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor | diretta su Atletica Italiana TV nel weekend

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, il PalaCasali ospita i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor. La diretta sarà su Atletica Italiana TV e Sportface TV. Gli atleti si sfideranno in due giorni pieni di gare, con molte speranze di medaglia in palio. La competizione segna l’inizio del mese dedicato all’atletica italiana, con tanti giovani pronti a mettersi in mostra.

Scatta il febbraio tricolore dell’atletica italiana. Sabato 7 e domenica 8 febbraio il PalaCasali di Ancona sarà il centro nevralgico dei Campionati Italiani indoor Juniores e Promesse, primo appuntamento di una lunga serie di weekend dedicati ai titoli nazionali al coperto. In gara 916 atleti, in rappresentanza di 205 società, pronti a contendersi 52 titoli italiani nelle categorie Under 20 e Under 23. L’evento sarà seguito in diretta streaming su Atletica Italiana TV, canale Sportface TV, accessibile anche tramite app. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Campionati Italiani

La stagione indoor di atletica prende avvio dopo le festività natalizie, con numerosi eventi in programma nel fine settimana dell’10-11 gennaio.

Oggi pomeriggio Ostrava ospita la terza tappa del World Indoor Tour 2026 di atletica, un evento che promette spettacolo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L'Italia trionfa nella 4x100 e conquista l'oro | Europei di Atletica U20 2025

Ultime notizie su Campionati Italiani

Argomenti discussi: Indoor 2026: canale WhatsApp per società e atleti; Regionali Indoor: le Sfide Multiple di Padova; Il giovane arciere di Cotignola Riccardo Bruno è campione italiano Juniores di tiro con l’arco; Casoni, un razzo sui mille metri . Centra il record italiano juniores.

Juniores-Promesse: scatta il febbraio tricoloreI numeri: 916 atleti, 205 società, 52 titoli in palio. È il primo dei cinque weekend consecutivi di Campionati italiani indoor, in calendario tra Ancona e Padova: si parte sabato e domenica al PalaCas ... fidal.it

Italiani U20-U23 indoor: iscritti, orario e streamingEcco la guida per seguire i Campionati Italiani Junior e Promesse indoor in programma al PalaCasali di Ancona sabato e domenica 7-8 febbraio 2026. Nei prossimi giorni analizzeremo tutte le gare singol ... msn.com

I campioni degli Scacchi Foggia in corsa verso i campionati italiani Prima tappa: ottavi di finale - facebook.com facebook

Campionati Italiani di Economia e Finanza. Ottava edizione a.s. 2025-2026 x.com