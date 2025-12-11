Futsal | Serie B Serie C2 e giovanili Per il Versilia un pari con il Padova che vale oro Viareggio cala un pokerissimo e conferma la vetta

Nell'ultimo turno di futsal, il Versilia ottiene un prezioso pareggio contro la capolista Padova, un risultato che assume un valore fondamentale nella corsa alla promozione. Nel frattempo, Viareggio si conferma al vertice della Serie B grazie a un convincente poker. Le sfide di Serie C2 e i settori giovanili completano un weekend ricco di emozioni e sorprese.

Serie B. Un 3-3 che vale quanto una vittoria. È quello che si è conquistato un indomito Versilia contro la capolista Padova al termine di una partita bellissima. A segno Bonelli, Tintori e De Angeli. "Una prestazione da incorniciare contro una squadra fortissima – sottolinea Matteo Paperini –. Un risultato che vogliamo dedicare al nuovo acquisto il brasiliano Diego Scarpetta, giocatore che ha disputato diversi campionati in A2 ma anche in A1, oltre ad aver vinto diversi campionati in serie B". Classifica: Padova 20; Balca Poggese 18; Torrita 15; Versilia e Villafontana 13; Prato e Bagnolo 11; Arpi Nova, Baraccaluga e Mattagnese 10; Le Crete e Boca Livorno 7.