Spettacolo al palasport di Torrita di Siena per il primo derby, in Serie B, tra Futsal Torrita e Le Crete. Finisce 5-5, un pari frutto di emozioni e ribaltamenti di risultato. Un match dove ognuna delle due squadre poteva vincere. Un punto che ha un peso maggiore per Le Crete che, dopo due vittorie consecutive, allungano a tre la propria striscia positiva di risultati: lo fa pareggiando con un Torrita che è tra le squadre più quotate del girone C. Dopo un inizio in salita, Le Crete, neopromossa, stanno ingranando in un campionato di qualità ed equilibrato. I 7 punti conquistati nelle ultime tre giornate sono un ottimo segnale in vista del girone di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5. Futsal Torrita-Le Crete al top. Spettacolo e dieci gol segnati

Leggi anche: Calcio a 5. Futsal Torrita: trasferta a Lido di Camaiore

Leggi anche: Calcio a 5. Il Futsal Torrita affronta il Baraccaluga

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tabellino partita Balca Poggese vs Futsal Torrita; Torrita, un pari intenso nel derby contro IBS Le Crete: è storica qualificazione alla Coppa Italia; Italgronda Futsal Prato, il 2025 va in archivio con un pari con il Versilia; Un pareggio che sa di impresa: l'IBS Le Crete impatta 5-5 sul campo del Torrita.

Calcio a 5. Futsal Torrita-Le Crete al top. Spettacolo e dieci gol segnati - Spettacolo al palasport di Torrita di Siena per il primo derby, in Serie B, tra Futsal Torrita e Le Crete. sport.quotidiano.net