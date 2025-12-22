Calcio a 5 Futsal Torrita-Le Crete al top Spettacolo e dieci gol segnati
Spettacolo al palasport di Torrita di Siena per il primo derby, in Serie B, tra Futsal Torrita e Le Crete. Finisce 5-5, un pari frutto di emozioni e ribaltamenti di risultato. Un match dove ognuna delle due squadre poteva vincere. Un punto che ha un peso maggiore per Le Crete che, dopo due vittorie consecutive, allungano a tre la propria striscia positiva di risultati: lo fa pareggiando con un Torrita che è tra le squadre più quotate del girone C. Dopo un inizio in salita, Le Crete, neopromossa, stanno ingranando in un campionato di qualità ed equilibrato. I 7 punti conquistati nelle ultime tre giornate sono un ottimo segnale in vista del girone di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
