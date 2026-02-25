Camion militare si ribalta in strada arriva Pegaso | quattro feriti uno è grave

Piombino (Livorno), 25 febbraio 2026 – Paura sull’Aurelia. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, un camion militare si è ribaltato in strada. È successo nel tratto tra Riotorto e Venturina. La dinamica e il traffico In base alle prime informazioni, l’autista del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del mezzo e si è poi ribaltato sulla carreggiata. Al momento sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti. In seguito all’incidente la strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico bloccato. Quattro militari feriti Dalle informazioni che arrivano dal 118, sono quattro le persone coinvolte nel ribaltamento del mezzo pesante. Sarebbero tutti militari. Il più grave è un uomo che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso delle Scotte a Siena, mentre un’altra persona è stata portata a Piombino con un lieve trauma alla spalla e due altre persone a Cecina con traumi cranici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

