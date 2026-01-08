Al Marzolla la Notte del Logos apre le celebrazioni per i 160 anni dell' isituto

Il Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi inaugura le celebrazioni per i 160 anni dell’istituto con la Notte del Logos, venerdì 9 gennaio 2026, a partire dalle 18.00. L’evento, ormai consolidato nel calendario culturale cittadino, rappresenta un’occasione per condividere il patrimonio storico e culturale del liceo con la comunità locale. Un momento di riflessione e di valorizzazione del ruolo dell’educazione e del sapere.

BRINDISI - Venerdì 9 gennaio 2026, dalle ore 18.00, il Liceo Classico "Benedetto Marzolla" apre le porte alla città per La Notte dei Licei – Notte del Logos, appuntamento ormai tradizionale del panorama culturale cittadino che, quest'anno, assume un significato del tutto particolare.

