Papa Leone XIV al lavoro il calendario delle celebrazioni natalizie e la chiusura del Giubileo
Papa Leone XIV si prepara a vivere giorni intensi alla guida della Chiesa, con una serie di appuntamenti che scandiranno le festività natalizie e accompagneranno i fedeli fino alla conclusione del Giubileo Ordinario 2025. Un’agenda fitta di celebrazioni solenni, tutte concentrate nella Basilica di San Pietro, che ribadiscono il ruolo centrale del Pontefice nei momenti più significativi dell’anno liturgico. Il programma prende avvio nella serata della vigilia di Natale, quando il Santo Padre presiederà la tradizionale Messa della Notte di Natale. La celebrazione è in calendario per il 24 dicembre 2025 alle 22, nella Cappella Papale della Basilica Vaticana, e rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati dalle comunità cattoliche di tutto il mondo, unite spiritualmente attorno al messaggio della Natività. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Dalla notte di Natale all’Epifania: il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV
Leggi anche: Papa Leone XIV: in diretta su Tv2000 il Giubileo del Mondo Educativo, la messa di Ognissanti e le celebrazioni per i defunti
I incontrano Papa Leone XIV; Leone XIV: il lavoro non sia luogo di morte, le aziende comunità umane e fraterne; Leone, un Papa al lavoro; Papa Leone XIV vara una riforma del lavoro in Vaticano dando un ruolo centrale all’ULSA.
Papa Leone XIV al lavoro, tutti gli appuntamenti delle festività: dalla messa della notte di Natale alla chiusura del Giubileo - Papa Leone XIV si appresta a presiedere le principali celebrazioni liturgiche natalizie che si terranno nella Basilica di San Pietro. msn.com
Leone, un Papa al lavoro - Il pontefice, ricevendo 200 consulenti del lavoro, ha rivolto loro un discorso su quando preziosa possa essere la professione, a patto che non si schiacci solo sulla parte datoriale. vita.it
Papa Leone XIV vara una riforma del lavoro in Vaticano dando un ruolo centrale all’ULSA - Papa Leone XIV ha approvato il nuovo statuto dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), rafforzando l’attenzione della Santa Sede sul mondo del lavoro e ampliando la rappresentanza istituzi ... farodiroma.it
A sette mesi dall’inizio del suo Pontificato, il Papa si appresta a celebrare per la prima volta i riti del Natale. Stasera, 24 dicembre, la Messa nella Basilica Vaticana. “Il Natale del Signore è il Natale della Pace”. Papa Leone richiama ancora una volta uno dei te - facebook.com facebook
Da Castel Gandolfo Papa Leone esprime la sua tristezza per il rifiuto della Russia di accettare un giorno di tregua per Natale e rilancia il suo appello perché ci siano almeno 24 ore di Pace. #guerrainucraina #papaleone x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.