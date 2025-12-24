papa leone xiv al lavoro il calendario delle celebrazioni natalizie e la chiusura del giubileo

Papa Leone XIV si prepara a vivere giorni intensi alla guida della Chiesa, con una serie di appuntamenti che scandiranno le festività natalizie e accompagneranno i fedeli fino alla conclusione del Giubileo Ordinario 2025. Un’agenda fitta di celebrazioni solenni, tutte concentrate nella Basilica di San Pietro, che ribadiscono il ruolo centrale del Pontefice nei momenti più significativi dell’anno liturgico. Il programma prende avvio nella serata della vigilia di Natale, quando il Santo Padre presiederà la tradizionale Messa della Notte di Natale. La celebrazione è in calendario per il 24 dicembre 2025 alle 22, nella Cappella Papale della Basilica Vaticana, e rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati dalle comunità cattoliche di tutto il mondo, unite spiritualmente attorno al messaggio della Natività. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

