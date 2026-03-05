Camera dei deputati

Alla Camera dei Deputati si è tenuta la presentazione del volume sul Cantico delle Creature scritto da monsignor Domenico Sorrentino. L'evento ha coinvolto diverse personalità e ha attirato l'attenzione dei presenti sulla pubblicazione, che approfondisce il testo sacro attraverso l'interpretazione dell'autore. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di pubblico e relatori, senza ulteriori interventi ufficiali.

FOLIGNO Alla Camera dei Deputati la presentazione del volume sul Cantico delle Creature di monsignor Domenico Sorrentino. Il libro "Il cuore nascosto del Cantico, da sora Morte a Frate Sole, san Francesco e le strofe del vescovado", la rilettura del poema francescano, sarà presentato il 17 marzo alle 16: a discuterne con l'autore, amministratore apostolico delle Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, sarà monsignor Felice Accrocca, vescovo eletto delle due Diocesi e tra i principali studiosi del francescanesimo. Moderano il vaticanista del Tg1 Ignazio Ingrao e Marina Rosati, direttrice dell'ufficio comunicazioni della Diocesi assisana.