Premio della Camera dei deputati | incentivi per i giovani ricercatori

C’è tempo fino al 31 marzo prossimo per partecipare alla prima edizione del ‘Premio della Camera dei deputati’, bandito con l’Accademia dei Lincei per giovani ricercatori, sottoscritto il 5 dicembre 2024 dal Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e dal Presidente dell’Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli. Il Premio si inserisce in un più ampio programma congiunto di iniziative culturali e scientifiche volto a promuovere una riflessione qualificata sulle trasformazioni in atto nella società contemporanea e sul ruolo delle istituzioni democratiche nel governo dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

