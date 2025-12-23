Premio della Camera dei deputati | incentivi per i giovani ricercatori
C’è tempo fino al 31 marzo prossimo per partecipare alla prima edizione del ‘Premio della Camera dei deputati’, bandito con l’Accademia dei Lincei per giovani ricercatori, sottoscritto il 5 dicembre 2024 dal Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e dal Presidente dell’Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli. Il Premio si inserisce in un più ampio programma congiunto di iniziative culturali e scientifiche volto a promuovere una riflessione qualificata sulle trasformazioni in atto nella società contemporanea e sul ruolo delle istituzioni democratiche nel governo dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Prima edizione del «Premio della Camera dei deputati» bandito con l’Accademia dei Lincei: un’opportunità per giovani ricercatori
Leggi anche: Laureata abruzzese riceve alla Camera dei deputati il premio America Giovani per il talento universitario
Prima edizione del «Premio della Camera dei deputati» bandito con l’Accademia dei Lincei: un’opportunità per giovani ricercatori - La Camera dei Deputati e l’Accademia Nazionale dei Lincei rafforzano il dialogo tra mondo della ricerca e istituzioni con la prima edizione del ... lopinionista.it
Ricerca: al via 'Premio della Camera dei deputati' bandito con Accademia Lincei -2- - Domande partecipazione entro 31 marzo 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com
PRIMA EDIZIONE «PREMIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI» BANDITO CON ACCADEMIA DEI LINCEI - La Camera dei deputati e l’Accademia Nazionale dei Lincei rafforzano il dialogo tra mondo della ricerca e istituzioni con la prima edizione del Premio della Camera dei deputati, istitui ... 9colonne.it
500€ alla Varese Nascosta da parte di Camera Condominiale: "Premio a chi fa cultura su e per il territorio" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.