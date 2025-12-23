Premio della Camera dei deputati | incentivi per i giovani ricercatori

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è tempo  fino al 31 marzo  prossimo per partecipare alla  prima edizione del ‘Premio della Camera dei deputati’,  bandito con  l’Accademia dei Lincei per giovani ricercatori,  sottoscritto il 5 dicembre 2024 dal Presidente della Camera dei deputati,  Lorenzo Fontana,  e dal Presidente dell’Accademia dei Lincei,  Roberto Antonelli.  Il Premio si inserisce in un più ampio programma congiunto di iniziative culturali e scientifiche volto a promuovere una riflessione qualificata sulle trasformazioni in atto nella società contemporanea e sul ruolo delle istituzioni democratiche nel governo dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

