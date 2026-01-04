La Pro Loco di Castell’Azzara ha recentemente celebrato i suoi 60 anni di attività, testimonianza di un impegno duraturo nel territorio. In occasione di questa ricorrenza, l’associazione ha annunciato iniziative per valorizzare e riqualificare il campo comunale, puntando a rafforzare il ruolo della comunità e a promuovere il futuro del paese. Un momento di riflessione e di progetti condivisi per Castell’Azzara.

CASTELL’AZZARA La Pro Loco di Castell’Azzara ha da poco festeggiato un traguardo di grande valore per il paese: sessant’anni di attività, impegno e presenza costante nella vita della comunità. Un anniversario che racconta non solo la storia dell’associazione, ma anche quella di un territorio che, nel tempo, ha trovato nella Pro Loco un punto di riferimento fondamentale per la promozione, la socialità e l’identità locale. Fondata grazie all’impegno di cittadini e amministratori che negli anni si sono alternati alla guida dell’associazione, la Pro Loco ha saputo costruire un legame profondo con Castell’Azzara, basato sul volontariato e sulla partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 60 anni della Pro loco. Festa e sguardo al futuro: "Riqualificare il campo"

