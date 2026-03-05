Callum Smith punta a Bivol dopo la vittoria su Morrell

Callum Smith ha vinto recentemente contro Morrell e ora si prepara a sfidare Bivol. La categoria dei pesi massimi leggeri si sta muovendo con nuove sfide e incontri importanti, mentre i pugili si preparano a confronti che potrebbero cambiare gli equilibri. L’attenzione si concentra sulle prossime mosse di Smith e sull’eventuale confronto con Bivol.

Nel panorama della categoria dei pesi massimi leggeri, un confronto decisivo promette di ridefinire le prospettive per i prossimi mesi. Callum Smith affronta David Morrell in un incontro che potrebbe aprire la strada a opportunità significative, mettendo in evidenza le dinamiche tra chi si prepara a sfidare i campioni e chi cerca di consolidare una posizione di rilievo nella classifica. Smith, detentore del titolo interinale WBO nella divisione, dovrà misurarsi con Morrell in un match programmato per il 18 aprile a Liverpool. L'obiettivo dichiarato dall'ex campione dei pesi supermedi è utilizzare questa sfida come passaggio chiave per ambire a un título mondiale, superando l'attuale momento di attesa con una prestazione che possa rafforzare la sua posizione.