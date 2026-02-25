callum smith sfida morrell a liverpool

Callum Smith torna a farsi trovare al centro della scena pugilistica di Liverpool, dove una sfida decisiva potrebbe rimodellare la sua traiettoria nel peso light heavyweight. Il 18 aprile, al M&S Bank Arena, l’occasione è quella di conquistare la cintura interina WBO contro David Morrell, una prova di taglio per rientrare immediatamente nel giro che conta. A 35 anni, Smith arriva da un periodo di inattività prolungata e riconosciuta come una delle occasioni più concrete per rimettersi in corsa per il titolo mondiale. La serata non è una semplice visita di cortesia al pubblico di casa: è una finestra operativa su una nuova possibilità di risalita. la responsabilità di questa serata è duplice: offrire un ritorno spettacolare al pubblico di casa e stabilire la strada immediata verso il campione in carica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

